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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Большунов до последнего рассчитывал выступить в «Гонке чемпионов», но за день до старта почувствовал першение в горле»

– Александр до последнего рассчитывал выступить, но за день до «Гонки чемпионов» почувствовал першение в горле.

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