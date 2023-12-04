Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Плохие новости от "хромой" утки

Плохие новости от "хромой" утки

"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

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Юрий анин
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Юрий анин
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