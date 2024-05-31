Белоусов: Россия отбила массированную атаку ракетами ATACMS на Крымский мост

Россия недавно отбила массированную атаку на Крымский мост, которую ВСУ пытались провести десятью ракетами ATACMS — все они были сбиты, спасены жизни сотен людей, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане.
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