Белоусов: Россия отбила массированную атаку ракетами ATACMS на Крымский мост

Россия недавно отбила массированную атаку на Крымский мост, которую ВСУ пытались провести десятью ракетами ATACMS — все они были сбиты, спасены жизни сотен людей, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане.