Астроном Богачёв: крупное облако плазмы, выброшенное Солнцем, достигло Земли

Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки накануне, достигло Земли, что может привести к магнитным бурям максимального уровня, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
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