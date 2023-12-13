Венгрия готова снять вето на финансирование Киева в обмен на разблокировку средств ЕС

Венгрия может снять вето на масштабное финансирование Украины в обмен на разблокировку европейских средств из фондов финансирования, которые удерживаются Брюсселем из-за отступления в республике от “демократии” в понимании властей ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии