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Регионы России

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Венгрия готова снять вето на финансирование Киева в обмен на разблокировку средств ЕС

Венгрия готова снять вето на финансирование Киева в обмен на разблокировку средств ЕС

Венгрия может снять вето на масштабное финансирование Украины в обмен на разблокировку европейских средств из фондов финансирования, которые удерживаются Брюсселем из-за отступления в республике от “демократии” в понимании властей ЕС.

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Комментарии
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Велес Rus
Как ненавидел он русских - так и ненавидит. Ему труба наша нужна. Был врагом и останется им.
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