За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 15-05 в Вичугском районе на 6 километре автомобильной дороги «Быстри-Семигорье» 34-летний водитель автомобиля «Сузуки SX4» не выдержал дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем «Ленд Ровер Дискавери» под управлением 58-летнего мужчины, который после медицинского осмотра оставлен на месте.
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