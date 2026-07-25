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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Бийске запретили работу пансионата для пожилых людей

В Бийске запретили работу пансионата для пожилых людей

Постояльцы находились в антисанитарных условиях и с насекомыми Бийский городской суд вынес решение о запрете деятельности пансионата для пожилых людей, принадлежащего алтайской краевой благотворительной общественной организации "Доброе сердце".

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