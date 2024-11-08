В Раде Зеленского призвали к переговорам с Россией: «Придется уйти»

В Киеве обратились с экстренным заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению депутата Верховной рады Евгения Шевченко, Владимир Зеленский должен приступать к переговорам о завершении конфликта, ставя общественные интересы выше своих личных амбиций, об этом он написал в своем Telegram-канале.