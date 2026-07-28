Использование россиянами ИИ и VPN станет отягчающим обстоятельством

Следственный комитет (СК) России разработал законопроект, согласно которому использование искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов при совершении преступлений станет отягчающим обстоятельством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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