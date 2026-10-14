В Балаково отменили занятия в школах и закрыли детсады после атаки ВСУ

В Балаково Саратовской области отменили занятия в школах и закрыли детские сады после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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