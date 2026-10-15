Джон Хили призвал партнёров ужесточить ограничения на услуги для российского судоходства. Вашингтон тем временем рассматривает возможность использовать санкционные танкеры для разрешённых грузов.
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