Наступление на Киев возможно – украинский генерал

Россия способна снова открыть Киевское направление фронта, быстро перебросив сюда войска. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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