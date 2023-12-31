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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о Кубке Гагарина: «ЦСКА не выиграет, его лихорадит. СКА – почему бы и нет? Победа «Спартака» будет мегасенсацией, но с Ковальчуком возможно все»

– Выиграет ли хоккейный ЦСКА третий Кубок Гагарина подряд? – Думаю, что нет, потому что команду лихорадит в этом сезоне.

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