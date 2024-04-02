В Приамурье официально закрыли сезон охоты на волков

В Амурской области завершается сезон охоты на волков, продолжавшийся с 1 августа до 31 марта. По данным управления по охране животного мира региона, численность волков остается на достаточно высоком уровне, что и стало причиной привлечения к регулированию их популяции охотников.
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