Пашинян смог найти плюсы в поражении армян в Нагорном Карабахе

Премьер Армении полагает, что поражение в Карабахе дало "возможность иметь независимую страну"3 февраля премьер-министр Армении отправился в Вашингтон, где в эти дни проходит Международный саммит по религиозной свободе.
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