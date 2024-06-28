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Кучеров и Панарин вошли в 1-ю сборную звезд сезона НХЛ. Никита получил 187 из 187 первых мест в голосовании за правого крайнего, Артемий – 185 за левого

Форварды «Тампы» и «Рейнджерс» были включены в первую символическую сборную сезона НХЛ по итогам голосования журналистов.

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