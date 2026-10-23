Источник фото: Telegram-канал «ДНР Онлайн» 10:04 Сергей Черевко представил кадровую стратегию Херсонской области с акцентом на роль ИИ в подборе кадров Заместитель председателя Правительства региона принял участие в обучающих модулях по развитию кадровой политики, где изучил вопросы кадрового обеспечения нацпроектов, технологического лидерства и борьбы с нелегальной занятостью.
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