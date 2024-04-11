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«Барса» забила 3 гола в гостевом матче плей-офф ЛЧ впервые с 2015-го. Тогда тоже обыграли «ПСЖ»

Каталонцы обыграли «ПСЖ» (3:2) в первом матче 1/4 финала. Последний раз «блауграна» забивала три мяча на выезде в плей-офф Лиги чемпионов в апреле 2015 года, когда под руководством Луиса Энрике, нынешнего главного тренера парижан, победила «ПСЖ» со счетом 3:1 – тоже в первой игре 1/4 финала.

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