«Барса» забила 3 гола в гостевом матче плей-офф ЛЧ впервые с 2015-го. Тогда тоже обыграли «ПСЖ»

Каталонцы обыграли «ПСЖ» (3:2) в первом матче 1/4 финала. Последний раз «блауграна» забивала три мяча на выезде в плей-офф Лиги чемпионов в апреле 2015 года, когда под руководством Луиса Энрике, нынешнего главного тренера парижан, победила «ПСЖ» со счетом 3:1 – тоже в первой игре 1/4 финала.