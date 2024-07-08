Борцы за одичалось «Золотого пляжа» Феодосии празднуют победу

Они надеются убрать с пляжа кафе и различный прокат, чтобы даже не пахло пластиком и горелым маслом. Пятого июля 2024 года Третий апелляционный суд Сочи вынес решение о сохранении за пляжем статуса «особо охраняемая природная территория» (ООПТ).