Борцы за одичалось «Золотого пляжа» Феодосии празднуют победу

Они надеются убрать с пляжа кафе и различный прокат, чтобы даже не пахло пластиком и горелым маслом. Пятого июля 2024 года Третий апелляционный суд Сочи вынес решение о сохранении за пляжем статуса «особо охраняемая природная территория» (ООПТ).
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