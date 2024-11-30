За букву Z на доске пообещали зарезать: все нормально, продолжаем урок

Дмитрий Бакланов

Что не так с Москвой и Питером? Там действительно нецифровая эра и мигранты на каждом шагу? Мне всегда казалось, что уж в столицах всегда должно быть лучше, чем на периферии. А уж вот это мигрантское нашествие все больше напоминает первые дни ВСУ в Курской области. Победа в интернете есть, а в реальности- нет...