Русский Колоколъ Иллюстрация Kandinsky 2.0 Родители в подмосковной Балашихе бьют в набат по поводу беспредела школьников-мигрантов, но их никто не слышит.
За букву Z на доске пообещали зарезать: все нормально, продолжаем урок
Комментарии
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Геннадий Сытник
Обрезной он.
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Что не так с Москвой и Питером? Там действительно нецифровая эра и мигранты на каждом шагу? Мне всегда казалось, что уж в столицах всегда должно быть лучше, чем на периферии. А уж вот это мигрантское нашествие все больше напоминает первые дни ВСУ в Курской области. Победа в интернете есть, а в реальности- нет...
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1 час.
НС
Николай Савинов
Вся проблема этой области,власть захватили мусульманские фашисты. ТУТ НУЖНО ОСНОВАТЕЛЬНО РАЗБИРАТЬСЯ ФСБ.Когда начнет разбираться народ,будет поздно.ЭТО УЖЕ БЫЛО В КОРКИНО,В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.Там только взбунтовался маленький городок,А тут целая область.Великие погромы начало 20 века,окажутся детской шалостью.НАРОД УЖЕ ДАВНО КРИЧИТ,ГОСУДАРСТВО В ОПАСНОСТИ.
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1 час.
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