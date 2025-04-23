«Военная тайна» Путина: как российские ракеты нарушили секретные планы Запада Ирина ВальковаНа фоне ожесточённого конфликта на Украине, в котором гражданская инфраструктура всё чаще становится частью военной логистики, Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, проливающих свет на скрытую сторону специальной военной операции.
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