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«Военная тайна» Путина: как российские ракеты нарушили секретные планы Запада

«Военная тайна» Путина: как российские ракеты нарушили секретные планы Запада

«Военная тайна» Путина: как российские ракеты нарушили секретные планы Запада Ирина ВальковаНа фоне ожесточённого конфликта на Украине, в котором гражданская инфраструктура всё чаще становится частью военной логистики, Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, проливающих свет на скрытую сторону специальной военной операции.

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