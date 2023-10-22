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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что приготовить из тыквы: простой и вкусный суп-пюре на бульоне

Достаточно лишь раз приготовить его, чтобы блюдо стало любимым у всей семьи. Что приготовить из тыквы: простой и вкусный суп-пюре на бульоне Ингредиенты (на 4-6 порций): 500 граммов очищенной тыквы 2 моркови 2 болгарских перца 2 маленьких помидора 2 луковицы 2 головки чеснока 150 граммов молока ….

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