Достаточно лишь раз приготовить его, чтобы блюдо стало любимым у всей семьи. Что приготовить из тыквы: простой и вкусный суп-пюре на бульоне Ингредиенты (на 4-6 порций): 500 граммов очищенной тыквы 2 моркови 2 болгарских перца 2 маленьких помидора 2 луковицы 2 головки чеснока 150 граммов молока ….
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