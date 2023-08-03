В каких странах Африки пока не любят Россию

ПФ

Петр Федотов

Российская власть не использует, как это делают рабовладельцы, принцип кнута и пряника. Рабы не понимают слова, они понимают лишь силу и зависимы от хлеба насущного. Взять Кению, вся их история связана с угнетением и принуждением. РФ, вместо воспитания руководства этой страны, идет у них на поводу! Им это не понятно. Начали "палки" вставлять в отношения с моей страной урезайте им зерновую пайку, не поможет, прекратите поставки, с разъяснением, что они не так делают. У них советник Англия, которая их убеждает, что всё будет хорошо, и мы, т. е. Англия, заставим РФ делать так, как мы ей прикажем. А когда, моя страна, прекратит поставку , они сразу поймут, кто в действительности о них заботится. Это, станет наглядным уроком, другим африканским странам. Англия, как и страны ЕС зачастую блефуют, а российская власть всего боится, чтобы о ней не подумали плохо.