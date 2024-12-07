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Царьград

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Рейтер: США выделят $988 млн на новое вооружение для Украины

Рейтер: США выделят $988 млн на новое вооружение для Украины

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи. В рамках программы поддержки вооружённых сил Украины Вашингтон выделит 988 миллионов долларов на закупку современных вооружений, сообщает агентство Рейтер.

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