Рейтер: США выделят $988 млн на новое вооружение для Украины

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи. В рамках программы поддержки вооружённых сил Украины Вашингтон выделит 988 миллионов долларов на закупку современных вооружений, сообщает агентство Рейтер.
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