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Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ в Северную Македонию

Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ в Северную Македонию

Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek.net Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая пройдет в Северной Македонии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях Евразийского экономического форума.

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