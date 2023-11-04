Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ в Северную Македонию

Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek.net Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая пройдет в Северной Македонии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях Евразийского экономического форума.