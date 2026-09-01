Маттиас Фернандес-Пардо перешёл из «Лилля» в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» подписал с 21-летним бельгийцем долгосрочный контракт сроком на пять лет, подробности которого не разглашаются.
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