Галкин* бросил Пугачёву? Кадры с отдыха принесли новые слухи

Галкин* бросил престарелую Пугачёву? Кадры с отдыха принесли новые слухи - пока "примадонна" занимается здоровьем, Максимка живёт свою лучшую жизнь.
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