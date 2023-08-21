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«Ман Сити» готов дать за Доку 55-60 млн евро с учетом бонусов. Сделку хотят закрыть на этой неделе

«Ман Сити» готов дать за Доку 55-60 млн евро с учетом бонусов. Сделку хотят закрыть на этой неделе

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» продвигается в переговорах о трансфере 21-летнего футболиста и устно обсуждает с «Ренном» новое предложение на 55-60 млн евро с учетом бонусов.

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