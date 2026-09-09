‼️ Задержанные за госизмену трое жителей Крыма были завербованы сотрудницей ГУР МО Украины через сайт знакомств Мужчины вступили в переписку с женщиной на сайте знакомств — под разными анкетами скрывалась сотрудница ГУР МО Украины.