‼️ Задержанные за госизмену трое жителей Крыма были завербованы сотрудницей ГУР МО Украины через сайт знакомств Мужчины вступили в переписку с женщиной на сайте знакомств — под разными анкетами скрывалась сотрудница ГУР МО Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым