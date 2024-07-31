❗️ Следком начал проверку после сюжета «Крым 24» про аварийный дом в Евпатории Многоквартирный дом на улице Братьев Буслаевых является памятником архитектурного наследия.
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❗️ Следком начал проверку после сюжета «Крым 24» про аварийный дом в Евпатории Многоквартирный дом на улице Братьев Буслаевых является памятником архитектурного наследия.