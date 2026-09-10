Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 506 подписчиков

«Ужас не в том, что пропадает свет — ужас, когда его совсем не станет!»: Ночным ударом полностью выключена мощнейшая Криворожская ТЭС

«Ужас не в том, что пропадает свет — ужас, когда его совсем не станет!»: Ночным ударом полностью выключена мощнейшая Криворожская ТЭС

«Ужас не в том, что пропадает свет — ужас, когда его совсем не станет!»: Ночным ударом полностью выключена мощнейшая Криворожская ТЭС После прилетов в ночь на 9 сентября ДТЭК сделала заявление, которое ошеломило всех громадян Наше Минобороны 9 сентября заявило о продолжении нанесения массированных групповых ударов возмездия по объектам военной промышленности, логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Ильинов
Юрий Ильинов

Украинские дроны впервые долетели до Арктики

Арктическая зона Уральского федерального округа впервые подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога.

По его информации, в результате падения обломков одного из дронов произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса, расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет — персонал был эвакуирован заблаговременно, до момента удара.

Глава региона Дмитрий Артюхов уточнил, что целью атаки стал один из промышленных объектов в городе Новый Уренгой — крупнейшем газодобывающем центре страны. Расстояние от этого города до украинской границы по прямой превышает 3 тысячи километров, что делает данный случай уникальным с точки зрения дальности полёта БПЛА.

«Сегодня отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание», — проинформировал Артюхов.

Губернатор добавил, что на месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Погибших и раненых нет, а характер и масштаб причинённого ущерба устанавливаются. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и заверил, что ситуация полностью находится под контролем.

9 сентября Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту города Надым, расположенном также в ЯНАО. Этому предшествовало объявление режима беспилотной опасности в округе — впервые за всю историю региона. Аналогичный режим в этот же день был введён и в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе.

Стоит отметить, что угрозы такого рода для уральских территорий не были неожиданностью. Ещё в конце апреля текущего года полпред Жога предупреждал, что Урал находится в зоне досягаемости для украинских дронов. Тогда он писал: «Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!». Это предупреждение, к сожалению, оказалось пророческим.

Примечательно, что это не первый случай обнаружения беспилотников в уральских регионах, однако сегодняшняя атака стала самой глубокой по дальности. В октябре 2025 года в тюменском микрорайоне Антипино на территории одного из предприятий обнаружили и обезвредили сразу три дрона. А в июле текущего года беспилотники впервые были перехвачены в Сибирском федеральном округе — тогда целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Омской области.

Новый Уренгой — это город, имеющий стратегическое значение для всей газовой отрасли России. Он является неофициальной газовой столицей страны, где базируются ключевые предприятия по добыче и транспортировке природного газа. Попытка удара по такому объекту демонстрирует, что украинские беспилотники теперь способны достигать критически важной инфраструктуры в глубине российской территории, даже в арктической её части. Это создаёт новые вызовы для систем противовоздушной обороны и требует пересмотра подходов к защите удалённых промышленных объектов.

Авторы телеграм-канала «Старше Эдды» призвали ввести внешнее управление на предприятии, которое было повреждено в результате атаки украинского беспилотника.

«Можно начинать принимать карательные меры с введением внешнего управления на предприятии, которое (…) не обеспечило безопасность от прилёта единичного (дрона), который полстраны пролетел. И заодно по цепочке начать карать тех, через чьи регионы летел (дрон), но сбит не был. Я не могу понять, как может единичный (дрон) долететь до Нового Уренгоя, атаковать предприятие и не быть сбитым на всём протяжении своего трёхтысячекилометрового маршрута», — говорится в сообщении.