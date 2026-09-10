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Украинские дроны впервые долетели до Арктики
Арктическая зона Уральского федерального округа впервые подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога.
По его информации, в результате падения обломков одного из дронов произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса, расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет — персонал был эвакуирован заблаговременно, до момента удара.
Глава региона Дмитрий Артюхов уточнил, что целью атаки стал один из промышленных объектов в городе Новый Уренгой — крупнейшем газодобывающем центре страны. Расстояние от этого города до украинской границы по прямой превышает 3 тысячи километров, что делает данный случай уникальным с точки зрения дальности полёта БПЛА.
«Сегодня отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание», — проинформировал Артюхов.
Губернатор добавил, что на месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Погибших и раненых нет, а характер и масштаб причинённого ущерба устанавливаются. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и заверил, что ситуация полностью находится под контролем.
9 сентября Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту города Надым, расположенном также в ЯНАО. Этому предшествовало объявление режима беспилотной опасности в округе — впервые за всю историю региона. Аналогичный режим в этот же день был введён и в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе.
Стоит отметить, что угрозы такого рода для уральских территорий не были неожиданностью. Ещё в конце апреля текущего года полпред Жога предупреждал, что Урал находится в зоне досягаемости для украинских дронов. Тогда он писал: «Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!». Это предупреждение, к сожалению, оказалось пророческим.
Примечательно, что это не первый случай обнаружения беспилотников в уральских регионах, однако сегодняшняя атака стала самой глубокой по дальности. В октябре 2025 года в тюменском микрорайоне Антипино на территории одного из предприятий обнаружили и обезвредили сразу три дрона. А в июле текущего года беспилотники впервые были перехвачены в Сибирском федеральном округе — тогда целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Омской области.
Новый Уренгой — это город, имеющий стратегическое значение для всей газовой отрасли России. Он является неофициальной газовой столицей страны, где базируются ключевые предприятия по добыче и транспортировке природного газа. Попытка удара по такому объекту демонстрирует, что украинские беспилотники теперь способны достигать критически важной инфраструктуры в глубине российской территории, даже в арктической её части. Это создаёт новые вызовы для систем противовоздушной обороны и требует пересмотра подходов к защите удалённых промышленных объектов.
Авторы телеграм-канала «Старше Эдды» призвали ввести внешнее управление на предприятии, которое было повреждено в результате атаки украинского беспилотника.
«Можно начинать принимать карательные меры с введением внешнего управления на предприятии, которое (…) не обеспечило безопасность от прилёта единичного (дрона), который полстраны пролетел. И заодно по цепочке начать карать тех, через чьи регионы летел (дрон), но сбит не был. Я не могу понять, как может единичный (дрон) долететь до Нового Уренгоя, атаковать предприятие и не быть сбитым на всём протяжении своего трёхтысячекилометрового маршрута», — говорится в сообщении.