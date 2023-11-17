В Самарской области открыли скульптурную композицию, посвященную участковым уполномоченным полиции

В год 100-летия образования подразделений участковых уполномоченных органов внутренних дел в селе Большая Черниговка Самарской области состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной участковым, на котором присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, председатель Общественного совета Александр Шахов, Глава Большечерниговского района Алексей Акимов, личный состав отдела полиции и ветераны МВД.