НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Гюлер забил во втором матче подряд за «Реал». У него 4 гола в 9 матчах Ла Лиги

«Реал» на своем поле обыграл «Алавес» (5:0) в 36-м туре Ла Лиги. Арда Гюлер отличился во втором матче подряд в чемпионате Испании – в прошлом туре он забил «Гранаде».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх