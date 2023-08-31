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Анатолий Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной дипсобственности

Анатолий Антонов потребовал от США вернуть объекты похищенной дипсобственности

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США «прекратить вакханалию» с дипломатической собственностью.

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Комментарии
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Григорий Малахов
Ну, могли бы ещё шесть лет подождать...
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1 час.
Сергей Догадин
Не только отдадут нашу собственность, но еще и чуть чуть своей.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо им давать конкретные сроки ультиматума, например, две недели на возврат похищенной собственности и прекращение сопротивления на окраине, в противном случае Сарматы приземлятся в фашингтоне.
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14 мин.

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