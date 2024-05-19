НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе стал гостем «Литературной почты»

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Марина Горячева отправила открытку «Литературной почты» «Петербургского дневника» «Моя открытка отправится моей внучке, которая живет на Ленинском проспекте.
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