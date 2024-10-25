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Министерство юстиции РФ предложило платить алименты совершеннолетним до 23 лет, если они учатся на очном отделении, соответствующий законопроект опубл...

Министерство юстиции РФ предложило платить алименты совершеннолетним до 23 лет, если они учатся на очном отделении, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов — ведомство.

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