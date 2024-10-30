АР: Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране

Израиль атаковал космический центр Шахруд под управлением КСИР в Иране. Как сообщает Associated Press со ссылкой на новые спутниковые снимки, предполагается, что удар нанёс повреждения базе, где производятся баллистические ракеты.
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