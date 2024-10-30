Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Гуськов
    Что взять с черножопой тупой гниды, пролезшей в министвы по квоте для черножопых.😃В США не исключил...
  • Алекс Сэм
    Если уж во времена Горбачёва когда водка была по талонам все кто хотел выпить находил бухло, то в наше коммерческое в...В Госдуме назвали...
  • Артур Будаев
    "денацификация и демилитаризация" - В.В.Путин«Мрачная реальнос...

АР: Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране

АР: Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране

Израиль атаковал космический центр Шахруд под управлением КСИР в Иране. Как сообщает Associated Press со ссылкой на новые спутниковые снимки, предполагается, что удар нанёс повреждения базе, где производятся баллистические ракеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх