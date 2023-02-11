Депутат Морозов: «Сегодня мир спасает “бомба Путина”»

Если бы у России не был ядерного оружия, страну давно бы атаковал коллективный Запад. Так считает депутат Госдумы от партии “Единая Россия” Олег Морозов.
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