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Депутат Морозов: «Сегодня мир спасает “бомба Путина”»

Депутат Морозов: «Сегодня мир спасает “бомба Путина”»

Если бы у России не был ядерного оружия, страну давно бы атаковал коллективный Запад. Так считает депутат Госдумы от партии “Единая Россия” Олег Морозов.

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