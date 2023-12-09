Герой России Никишин рассказал, как последние неудачи повлияют на ВС Украины

РИАМО - 9 дек. Провальный контрнаступ, а также неудачи на международной арене в ближайший месяц окажут негативный эффект на вооруженных силах Украины, сообщил РИАМО Герой России, полковник запаса, командир 6 ОСН «Витязь» Александр Никишин.
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