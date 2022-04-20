В Николаеве начали завышать цену на питьевую воду

В городе отсутствует центральное водоснабжение уже почти неделю. Владельцы одного из магазинов Николаева решили поднять цену на питьевую воду в пять раз, аргументируя это тем, что она доставляется из артезианской скважины в Кировоградской области.
В городе отсутствует центральное водоснабжение уже почти неделю. Владельцы одного из магазинов Николаева решили поднять цену на питьевую воду в пять раз, аргументируя это тем, что она доставляется из артезианской скважины в Кировоградской области.
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