Царьград

3 350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Болтун Безродный
    Просто надо активнее принимать участие в переселении в другие страны ТЕХ кому родная не нравится.Пронько: "Русские...
  • Валентина Литвяк
    Дай Бог нашему теляти волка съесть.На Путина пытаютс...
  • Ольга Заварухина
    Все раненные ВСУ, находятся на лечении в госпиталях ЛДНР, кого и на кого, он собирается менять. Пленные ВСУшники сами...Зеленский не искл...

В Николаеве начали завышать цену на питьевую воду

В Николаеве начали завышать цену на питьевую воду

В городе отсутствует центральное водоснабжение уже почти неделю. Владельцы одного из магазинов Николаева решили поднять цену на питьевую воду в пять раз, аргументируя это тем, что она доставляется из артезианской скважины в Кировоградской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх