Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полянский обвинил замгенсека ООН ДиКарло в тиражировании фейков

Полянский обвинил замгенсека ООН ДиКарло в тиражировании фейков

Первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на территории Российской Федерации.

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