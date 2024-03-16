Полянский обвинил замгенсека ООН ДиКарло в тиражировании фейков

Первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на территории Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии