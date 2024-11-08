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Названы самые популярные направления на новогодние праздники среди россиян

Названы самые популярные направления на новогодние праздники среди россиян

По данным авиабронирований на предстоящие новогодние праздники, количество заказов выросло почти в два раза относительно прошлогодних каникул, рассказала в беседе с RT Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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