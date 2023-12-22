В Петербурге избирательные участки откроют в Пулково и СИЗО

Планируется организовать избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах. Более 40 избирательных участков откроют в больницах, СИЗО и аэропорту Петербурга на время президентских выборов в 2024 году.
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