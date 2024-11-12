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Новости южных регионов

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В Махачкале продолжается работа по постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство России

В Махачкале продолжается работа по постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство России

В Республике Дагестан сотрудники 315 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с должностными лицами иных правоохранительных органов и военных комиссариатов на постоянной основе проводят проверки в отношении лиц, получивших гражданство России.

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