В Махачкале продолжается работа по постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство России

В Республике Дагестан сотрудники 315 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с должностными лицами иных правоохранительных органов и военных комиссариатов на постоянной основе проводят проверки в отношении лиц, получивших гражданство России.
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