Как надолго сохранить соленые огурцы в квартире, если нет лоджии и кладовки

Время заготовок на зиму в самом разгаре. Хозяйки так увлечены процессом маринования, что иногда забывают о важном моменте – где хранить банки с овощами, чтобы старания не пошли прахом, ничего не скисло, не помутнело, не заплесневело и не взорвалось.