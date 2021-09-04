МИР 24

627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Да м, дуреют ...Ученые из Лейпцигского университета... Их ...нейронные связи в мозгу ослабевают и становятся менее ...Ученые выяснили, ...
  • Павел К
    Этого врача самого надо учить.Врач рассказал, к...
  • Игорь Исляев
    Мировой лидер.«Сонный Джо»: Бай...

Как надолго сохранить соленые огурцы в квартире, если нет лоджии и кладовки

Как надолго сохранить соленые огурцы в квартире, если нет лоджии и кладовки

Время заготовок на зиму в самом разгаре. Хозяйки так увлечены процессом маринования, что иногда забывают о важном моменте – где хранить банки с овощами, чтобы старания не пошли прахом, ничего не скисло, не помутнело, не заплесневело и не взорвалось.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх