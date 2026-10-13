SZ: у Трампа есть три надёжных способа давления на Украину

Президент США Дональд Трамп может использовать три рычага давления на Украину, пишет Seznam zprávy. «У главы Белого дома есть инструменты, чтобы надавить на Киев и осложнить ему оборону, если он не прислушается к требованиям», — говорится в публикации.
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