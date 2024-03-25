В общеобразовательных учреждениях Новоаннинского района сегодня проходит Всероссийская акция "Журавли" и #КрокусПамяти в память о погибших в Красногорском"Крокусе".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В общеобразовательных учреждениях Новоаннинского района сегодня проходит Всероссийская акция "Журавли" и #КрокусПамяти в память о погибших в Красногорском"Крокусе".