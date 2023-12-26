Что ждет рубль в новом году и чего опасается ЦБ. Обзор Банки.ру

Что будет с рублем в 2024 году, разбираются «Ведомости». Диапазон от 90 до 100 рублей — вполне устойчивый показатель, к которому постепенно адаптируется бизнес и который удобен для Минфина с точки зрения пополнения бюджета, считают экономисты.