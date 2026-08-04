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Семшов о «Динамо»: «Шварц никакой не чудотворец. Команда была в тройке при Кобелеве, в финал Кубка выходила при Силкине. Наши давали такой же результат»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил результаты команды в начале сезона под руководством тренера Сандро Шварца .

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