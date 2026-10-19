🌧️ Холодный циклон в тёплых регионах: последствия непогоды ликвидируют в Крыму В Кореизе тихая река Узень-Чешме вышла из берегов и стала бурным потоком — вода снесла деревья и машины, подтопила несколько жилых домов.
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